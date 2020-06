La relance éco: le traiteur Romain Chaput, rachète votre surplus de légumes

A partir de mercredi, en contactant Romain Chaput, traiteur à O'Tours de la table, installé depuis l'été dernier à Vernou-sur-Brenne, votre surplus de légumes sera converti en bons d'achats valables uniquement dans sa boutique, cette opération qu'il a appelée "les bons légumes" est née de son propre constat, il avait en effet remarqué à la ré-ouverture des jardineries, que les Tourangeaux étaient plus nombreux qu' l’habitude à planter en quantité dans leurs jardins.

Une façon de valoriser cette production en la transformant en évitant le gaspillage.

"On va s'attacher à préparer de bons petits-plats" - Romain Chaput © Getty - fotostorm

La crise du Covid a eu un impact important sur l'activité de ce jeune entrepreneur qui a fait ses armes dans 2 prestigieux relais et châteaux de Touraine, la plupart des gros événements ayant été annulés ou reportés, toutefois depuis quelques semaines, il travaille sur des prestations de plus en plus nombreuses pour 20 à 30 convives.

A la question: -"Etes vous confiant pour l'avenir?", il aimerait répondre: OUI, même si on se sait pas trop ou on va, mais il a envie d'y croire.