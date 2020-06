La relance éco : à Tours, Marine Vanpoulle a lancé son atelier de création florale pendant le confinement

Will you Marine me

Ne pas baisser les bras et "saisir la balle au bond" pourrait bien résumer la façon de faire de Marine Vanpoulle, créatrice de la société Will you Marine me, spécialisée dans le design événementiel depuis 2 ans et qui devait célébrer pas moins d'une quarantaine de mariages cette année, la crise du Covid a en partie modifié ses plans.

Elle avait pour projet en 2021, de créer un atelier floral, son projet, face à la crise, a pris de l'avance et au 22, Rue Berthelot à Tours, dans un local gracieusement prêté, elle a ouvert un atelier de créations florale éphémère.

Atelier floral éphémère © Getty - Tom Werner

Marine, n'est pas du genre à se laisser abattre, et a tout fait pour créer une nouvelle entreprise en moins de 10 jours, dans cet atelier, elle y propose de la fleur coupée régionale et de saison, avec des des producteurs basés a Blois, Le Mans, ou encore Saumur.

Elle confectionne des bouquets qui se déclinent en trois tailles différentes, avec des fleurs coupées commandées en ligne par ses clients dans une démarche zéro-déchets, des bouquets composés en fonction de son humeur du moment.

Des bouquets composés selon l'humeur du moment - Will you Marine me

Pour découvrir ses créations, vous pouvez faire un détour par sa boutique éphémère au 22 Rue Berthelot à Tours, tout à côté de la rue Nationale.