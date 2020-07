Vous apporter une expertise sur vos besoins dans le domaine de la téléphonie, pour votre entreprise, c'est le rôle de Robin Monvoisin, créateur de Mr Tel and Com

La relance éco: Mr Tel and COM, les meilleures solutions télécoms pour votre entreprise

Robin Monsvoisin, se présente comme un homme de challenge, après avoir travaillé pendant de nombreuses années pour un opérateur national, il a choisi indépendance en créant son entreprise Mr Tel and Com à Tours, pour répondre aux besoins de ses clients et en leur apportant les solutions les plus adaptées a leurs besoins et leurs exigences.

Le marché de la téléphonie est aujourd'hui en plein essor, et connait une constante évolution avec en prime le déploiement de la 5G, qui va considérablement améliorer et apporter de nouvelles solutions en matière de domotique.

Solutions telecom pour votre entreprise © Getty - Kathrin Ziegler

Toutefois la téléphonie reste une nébuleuse, pour de nombreuses entreprises qui souhaitent trouver la meilleure solution pour s'équiper, Mr Tel and Com, intervient pour les conseiller et leur apporter en toute transparence les meilleurs tarifs et opérateurs.