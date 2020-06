Après avoir travaillé dans le secteur de la communication, le journalisme et auprès d'élus, Sophie Guilbaud, vient en aide aux parents désemparés.

La relance éco: Oh my kids, le 1er réseau social destiné aux parents désemparés

Sophie Guilbaud est à l'initiative de la plateforme Oh my Kids le premier réseau social pour venir en aide aux parents désemparés.

Entre l'éducation et la déscolarisation, elle a constaté que beaucoup de parents ont parfois rencontré des difficultés, l’objectif étant de les aider et de les accompagner, sur cette problématique mais aussi bien d'autres.

Gérer le quotidien avec vos enfants © Getty - svetikd

Sur la première version gratuite du site, Oh my kids, fonctionnait comme un forum ou les parents pouvaient se poser des questions, partager leurs expériences, trouver des solutions et se donner des conseils entre eux.

faire face aux difficultés parents-enfants © Getty - svetikd

La crise du Covid 19, a donné un nouvel élan a ce site qui propose désormais un service payant qui comprend des consultations avec des psychologues et des spécialistes de l'enfance.