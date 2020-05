La relance éco: Rives de rêves, organise vos vacances au bord de l'eau

Rives de rêves et la première plateforme crée en Touraine, son objectif, vous accompagner pour des vacances inoubliables au bord de l'eau

Stéphanie Grosperrin, est la créatrice du concept rives de rêves, tout est parti des bords de Loire et du Cher, loin du tourisme de masse, sa priorité vous accompagner pour des vacances inoubliables au bord de l'eau.

Elle a visité et sélectionné dans toute la France, des hôtels, campings, mais aussi des chambres d'hôtes ou encore des lieux insolites avec des péniches ou des bâteaux, son seul objectif, vous faire passer de bons moments.

Le confinement à été toutefois une importante difficulté, pour les professionnels du tourisme dont elle fait partie, avec l’impossibilité de se déplacer pour aller rencontrer les propriétaires d’établissements avec qui elle est restée en contact par téléphone ou en visio.

Un vrai coup de massue pour les professionnels du tourisme

Cette période de confinement a aussi crée un climat très anxiogène, et la plupart des hôteliers commencent la saison "crevés", elle est toutefois très confiante, et constate que les français attendent avec impatience la possibilité de repartir, les réservations se sont envolées, et certains clients se retrouvent sur des listes d'attentes dans quelques établissements.