La relance éco: Sensas, un nouveau parcours de jeu à Tours Nord

Martin Biota et son équipe à ouvert il y a tout juste une semaine, Sensas sous franchise à Tours, franchise créé il y a 10 ans par 2 Marseillais qui commencent à s’implanter un peu partout en France.

Vos 5 sens en éveil

En participant à cette activité qui dure en moyenne 2 heures, vous serez plongé dans le noir, le but étant de faire appel à vos 5 sens: le goût, la vue, l’ouïe, le toucher et l’odorat , à travers un parcours d'épreuves a faire en famille ou entre amis, et comme dans l'émission fort Boyard, chaque défi a un but caritatif, à titre d'exemple vous pouvez en ce moment récolter des fonds pour l'association le Ceci-Tennis de Tours, un jeune club qui se mobilise pour aider les déficients visuels à pratiquer le tennis.

Martin Biota constate une semaine après l'ouverture que les clients sont satisfaits, le lancement est plutôt bon, même si la jauge est limitée à 10 personnes par créneau, mais "vaut mieux ça que rien du tout".

les gens ont envie de sortir et de penser à autre chose

Les gestes barrière sont totalement respectés et le parcours désinfecté après chaque passage.