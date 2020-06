La relance éco: Sophie Ehrhardt, spécialiste du rangement et de l'organisation.

Sophie Ehrhardt a crée la société Ordolys, elle est devenue une spécialiste du rangement et de l’organisation après avoir travaillé dans la communication et les relations publiques dans le domaine médical

Son prédécèdent métier, lui a appris de nombreuses choses dans le domaine de la santé et l'élaboration de nouveaux de médicaments, mais Sophie Ehrhardt a eu envie de changement et surtout l'envie d'accompagner les personnes pour améliorer leur quotidien et leur bien-être en créant la société Ordolys, en proposant des prestations, et vous donner tous les bons conseils et les techniques pour bien ranger sans que le désordre ne revienne.

Chez Sophie Ehrhardt, le rangement et l'organisation, c'est naturel, et elle a eu envie de partager ce "savoir-faire" sans vouloir passer toutefois pour une donneuse de leçons.

Elle vous accompagne à domicile ou dans votre entreprise pour vous faire gagner de la place, pour optimiser le rangement de votre intérieur, pour vous faire gagner du temps et peut-être donner une seconde vie à des objets qui peuvent encore servir et que vous n’utilisez plus.

Elle a aussi créé un nouveau programme d'accompagnement spécial post covid19 "Comment bien organiser sa maison ?", programme destiné aux personnes qui ont fait du tri pendant le confinement et qui ont besoin d'aide pour mieux ranger les objets qu'elles ont gardés.