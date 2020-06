La relance éco: Un camping aux accents "british" à Villedômer

L'Orangerie de Beauregard est un site au cœur d'une propriété privée de 53 hectares de bois et de champs aux abords du village fleuri de Villedômer à 20 minutes de Tours et d'Amboise.

L'Orangerie de Beauregard, un camping aux allures british a ouvert, il y a tout juste 2 ans en Touraine , à Villedômer, c'est le projet de Jane et Tim Rocke, qui ont changé de vie et choisi de poser leurs valises en Touraine.

La période de confinement les a isolés du monde dans cette foret ou est installé ce camping et là ou tout semblait s’être arrêté, ils ont toutefois continué leurs occupations habituelles d'entretien et de jardinage dans l'espoir d'accueillir le plus rapidement possible leurs clients.

Avec leur réseau Les Castels dont ils font partie, ils ont travaillé pour mettre en place les protocoles sanitaires nécessaires pour la piscine, le restaurant et l'ensemble des espaces.

Un camping atypique en Touraine - L'orangerie de Beauregard

Notons que ce camping, a été élu parmi les 20 plus beaux camping d’Europe par les lecteurs du quotidien anglais THE GUARDIAN.