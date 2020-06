La relance éco: Upper-Burger à Tours n'a jamais cessé son activité

Pierre-Jean Brunie le responsable de la franchise Upper-Burger à Tours, était l"invité de la relance-éco sur France bleu Touraine, il confirme que : "depuis le déconfinement et depuis ce mardi, seule la terrasse est ouverte, même si le soleil n'est pas au rendez-vous, toutefois dès la semaine prochaine, la salle sera ouverte avec les dispositions nécessaires".

Depuis mardi, seule la terrasse est ouverte - Upper-Burger Tours

Pierre Jean Brunie, souligne toutefois que le restaurant n'a pas fermé pendant le confinement c'était l'un de ses plus gros challenges, tous les employés ont eu envie de continuer à travailler dans le plus strict respect des mesures de sécurité, le plus difficile a toutefois été de trouver des fournisseurs.

Si je n'avais pas pu respecter la qualité, j'aurais fermé le restaurant.

Des burgers à partir de produits frais et locaux - Upper-Burger

En revanche depuis mardi, il constate que "les gestes barrières et les distances de sécurité ont été mis de côté" il a l'impression que ce déconfinement c'est comme une délivrance pour bon nombre de personnes.