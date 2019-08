France Bleu la Rochelle weekend !

Daniel Gimeno © Radio France

Vendredi 16 heure à 19 heure

Daniel vous mitonne un weekend aux petits oignons : Une pincée d'idées sorties, un zeste d'humour, une bonne tranche de musique, le tout nappé de Jaune et Noir et parsemé de violet et blanc.

Le samedi et le dimanche

De 7 heure à 10 heure Daniel vous réveille en douceur et illumine votre week-end avec, les sorties à ne pas rater, les lieux à découvrir et un expert pour vous aider au quotidien.

Marylou Richet © Radio France

De 10 heure à midi, Marylou s'occupe de vous :

10 heure 11 heure, elle vous ouvre les portes du studio pour annoncer vos manifestations.

11 heure 12 heure, le samedi elle feuillette pour vous, le Livre du week-end, Le Programme ciné et l'Agenda spectacle.

Le dimanche, elle emprunte le chemin des écoliers en compagnie d'une personnalité pour une balade contée au cœur de notre région