Le Barabli avec Pascale Erhart

Chaque jour dès midi, une personnalité est invitée par Pierre Nuss. Aujourd'hui, la nouvelle directrice du département de dialectologie de l'Université de Strasbourg vous parle de Germain Muller.

Chaque jour dès midi, une personnalité est invitée par Pierre Nuss. Aujourd'hui, la nouvelle directrice du département de dialectologie de l'Université de Strasbourg vous parle de Germain Muller.

Pascale Erhart sur le Barabli et Germain Müller Partager le son sur : Copier

Le Barabli a été créé en 1946, et Pascale Erhart vous parle du personnage Germain Muller, de son vécu au théâtre, à la télévision et du Corridor, écrit en 1947, et toujours sacrément d'actualité.

Regardez le Corridor sur le site de l'INA.