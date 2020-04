Le chanteur Raphael se fait virer de la cuisine en direct sur Facebook

Dès maintenant, vous avez la possibilité de réserver votre première sortie d'après confinement ! Qu'il s'agisse de repas, nuitées ou d'un achat dans vos enseignes préférées, votre achat prendra la forme de bons utilisables dès leur réouverture et jusqu'au 31 décembre 2020 ! Les restaurateurs bénéficieront immédiatement d'un apport de trésorerie. En plus, vous ferez preuve de solidarité envers les soignants : pour toute commande 1 euro sera reversé automatiquement à la Fondation des hôpitaux de France. Et tout ça, en un clic !

Les deux vidéos à ne pas rater en ce moment sont : la formidable scène de ménage entre le chanteur Raphael et son épouse Mélanie Thierry. L'interprète de Caravane est en direct sur Facebook pour offrir une ou deux chansons à ses fans confinés lorsque femme et enfants déboulent ce qui lui vaut un touchant "c'est pas l'heure, t'es dans la cuisine et je dois faire à bouffer". Ne ratez pas non plus, les vidéos "contrôles de confinement" du jeune humoriste Franjo qui avec deux premiers tournages dépassent les 500 000 vues