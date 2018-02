Vous connaissez Shazam ? Cette appli révolutionnaire vous donne le titre et l'interprète d'une chanson que vous ne parvenez pas à identifier... Magique ! Et bien voici trois applications qui s'avèrent bien pratiques au moment de faire ses courses.

Pour vérifier la composition de nos aliments : Yuka

Cette appli scanne le code-barre de vos produits alimentaires, et en quelques secondes, elle vous dit s'ils sont sains ou pas : trop de graisses, trop salé, contient des additifs mauvais pour la santé... Elle signale aussi les bons côtés du produit : s'il est bio, s'il contient une bonne dose de protéines et de fibres. Une note globale sur 100 est attribuée, avec un code couleur - du vert pour le plus sain, au rouge pour le plus dangereux pour la santé.

C'est bien vu, c'est indépendant aussi : les développeurs se basent sur des rapports et des grilles de lecture reconnues et validées par l'Etat.

Surtout, quand c'est possible, l'appli vous propose un autre produit, dans la même gamme, qui est meilleur pour la santé. Par exemple : vous voulez des céréales pour le petit déjeuner, celles-là sont trop riches, choisissez plutôt celles-ci... Après, à vous de faire votre choix.

L'appli Yuka a été téléchargée plus d'un million de fois sur Android, elle est disponible aussi sur iPhone, et est très bien notée par les utilisateurs.

Une photo, un scan... et c'est parti © Radio France - Frédéric Viallet

Pour vérifier la composition de nos produits de beauté : Clean Beauty

Crème de jour, shampoing, gel douche... Cette fois, on ne scanne pas le code-barre, mais la liste des ingrédients... vous savez, ces noms d'oiseaux écrits en tout petit, auxquels on comprend rien. L'appli vous permet de détecter tous les perturbateurs endocriniens, les parabens et autres phenoxyethanol... Les substances qui provoquent de l'acné ou qui assèchent la peau, alors que justement, vous cherchez une crème hydratante ! C'est particulièrement utile pour analyser les produits pour enfant et bébé.

L'appli Clean Beauty cite toujours ses sources, les études qui démontrent en quoi tel ou tel produit est dangereux. Mais pas de panique : c'est toujours très simple à comprendre, pas besoin d'être Prix Nobel de chimie.

Pour les amoureux du vin : Vivino

Pour tout savoir sur la bouteille de vin que vous êtes en train de déguster, ou pour vous aider à choisir un vin au supermarché. Voire au restaurant ! Vous prenez la carte en photo, et l'appli vous donne instantanément une note pour chaque référence. C'est bluffant !

L'appli vous donne un ordre de prix, pour ne pas payer trop cher une bouteille. Vous pouvez aussi rentrer votre note et vos commentaires.

Vivino compte 1.500 nouveaux abonnés chaque jour en France, 23 millions d'utilisateurs dans le monde... et 15 millions de vins référencés.

Ce ne sont que trois exemples, il existe plein d'autres applications dans le même registre. Celles-ci ont le mérite d'être gratuites et en français.