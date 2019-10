Le député LREM Denis Sommer entre en campagne municipale à Montbéliard

Montbéliard, France

Les élections municipales se précisent à Montbéliard, avec cette candidature qui ne laisse personne indifférent. Tantôt attendue, tantôt redoutée, parfois raillée et souvent critiquée. Le député LREM de Montbéliard a présenté son équipe et le projet qu'il compte construire avec les habitants en vue des municipales de mars prochain.

Si l'équipe n'est pas encore constituée, le slogan de la campagne est trouvé : "Montbéliard au cœur. Conjuguons notre ville au futur".

L'affiche de la campagne de l'équipe de Denis Sommer pour Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

Sur le projet, Denis Sommer veut faire de la démocratie participative, "pas juste un supplément d'âme mais le fil rouge de ma démarche". Le premier adjoint sera chargé de ce lien avec les habitants. Ensuite, Montbéliard doit cesser de perdre des habitants (- 17 % en 30 ans, alors que Belfort en a perdu 2%). "On ne doit pas d'y habituer". Et prendre sa responsabilité de ville centre. "Il ne plus y avoir de litige entre la ville et l'agglo."

Suivent quelques pistes en matière d'écologie, d'aménagement de la ville, de jeunesse, de sport, de culture, de sécurité, de commerces. Sur la sécurité, il propose de convoquer systématiquement les mineurs délinquants dans le bureau du maire, avec les services de prévention, pour assurer la mise en place d'un suivi de ces jeunes.

Mais ce projet reste à construire, avec les habitants, par des réunions de quartiers et d'appartements tout au long du mois de novembre et une plateforme participative, mise en ligne mi novembre.

C'est une campagne difficile qui s'engage pour Denis Sommer, attendu au tournant, à gauche, comme à droite. Avec des attaques qui ont commencé à fuser, avant même cette entrée en scène, sur son nomadisme politique, ses candidatures multiples et même sur la flambée des impôts locaux dans son ancienne commune de Grand Charmont. Denis Sommer est prêt à répondre, point par point, à chacune de ces attaques. Pour les impôts, il annonce que son successeur à la mairie de Grand Charmont viendra expliquer aux montbéliardais, chiffres à l'appui, le pourquoi de cette augmentation.

Un local de campagne situé juste en face de la mairie © Radio France - Christophe Beck

S'il revendique l'étiquette La République en Marche, Denis Sommer affirme construire une liste est trans-partisane. Virginie Chavey, conseillère municipale LR dans l'équipe de la maire sortante, est dans la salle. Le conseiller régional socialiste, Eric Lançon, lui aussi candidat à ces élections municipales de Montbéliard, a été approché, mais il a décliné.

Le local de campagne de l'équipe de Denis Sommer est situé en face de l’hôtel de ville, au cœur du futur marché de Noel. Tout un symbole.