Le festival Pousse Ma Porte sur les communes du plateau de Crussol

Le festival Pousse Ma Porte est de retour cet hiver ! Après le franc succès de la première édition, le collectif a décidé de renouveler l'aventure. Cet événement participatif consiste à inviter les habitants du territoire (Alboussière, Champis, Boffres, St Sylvestre, Grozon, St Romain de Lerps et plus si affinités) à ouvrir leur porte et à accueillir, le temps d'une après-midi ou d'une soirée, un petit public afin de partager une passion, un talent, une animation culturelle au sens large : lecture, dessin, cuisine, voyage, musique...toutes les idées sont les bienvenues ! L'idée étant de conjuguer les mots partage, hospitalité, découverte et ouverture. Le festival est basé sur l’échange et la gratuité. Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le collectif à l'adresse : pousse.ma.porte@gmail.com