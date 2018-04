Lac d'Annecy, France

Un grand chantier de pose de collecteurs des eaux usées est entamé. Le château d’Annecy se rénove, comme la vieille ville qui doit devenir un haut lieu du tourisme régional. Le Lac d’Annecy deviendra plus tard l’un des plus purs d’Europe. Le tourisme progresse. Annecy se détache de ses concurrentes voisines et devient une ville à part, unique même pour certains qui ne se lassent ni du paysage ni de la douceur de vivre.

Aujourd'hui, découvrez en chiffre les propriétés du lac d'Annecy

Fin des années 50, début des années 60, Le France comme les autres bateaux à vapeur recrache une fumée noire qui ne séduit plus, bien au contraire, surtout que la prise de conscience environnementale commence.

Stéphane Santini, auteur et réalisateur du film "La mystérieuse et fascinante histoire du France"

La prise de conscience écologique amène les acteurs du tourisme à penser autrement. Le France, malgré son aura, est très sérieusement menacé.

Le France, le dernier vapeur du lac d'Annecy - Episode n°7 Copier

