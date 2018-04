Annecy, France

Le France fut la figure de proue historique d’une flotte multiple et diversifiée.

Depuis 1840, plus de 20 bateaux ont assuré le service de navigation publique et des croisières. Une flotte rythmée par l’histoire et le rattachement de la Savoie à la France avec la ‘‘Couronne de Savoie’’, bateau à aubes offert par Napoléon III.

La navigation sur les lacs alpins n’a pas toujours été orientée tourisme.

Moyen de transport pour les personnes et les marchandises, le bateau s’est rapidement inscrit dans le développement touristique des lacs alpins. Une manière d’élargir son spectre et sa raison d’être sur des espaces d’une richesse naturelle exceptionnelle.

Il faut savoir que fin 19ème, mais aussi début 20ème, le voiture n'existe presque pas. Le moyen de transport le plus économique et le plus pratique, c'est la bateau pour les passagers et pour les marchandises.

Stéphane Santini, auteur et réalisateur du film "La mystérieuse et fascinante histoire du France"

Ecoutez maintenant l'épisode n°2 de la série radio.

Le France n’est pas le seul bateau qui a navigué sur le lac d’Annecy. Mais comment en est-on arrivé à voir de si gros bateau sur ce petit lac ?

Le France, le dernier vapeur du lac d'Annecy - Episode 2/10 Copier

La série radio est à écouter du lundi au vendredi à 6h20 et 16h30 sur France Bleu Pays de Savoie.

Sources