Forêt Domaniale d'Ermenonville, France

30 Attractions et activités ludiques pour partir à la conquête de trois univers !

L’aventure commence aux portes du nouvel univers mexicain, une terre de fêtes et de surprises… Embarquez dans le Train des Sables ou à bord des montgolfières du Sonora, laissez-vous emporter dans le tourbillon du Disco Loco et les virages du Bandidos, puis rafraîchissez-vous au Chiquit’O. Osez l’expédition dans la Jungle à bord de l’Aéropostale, du Cyclo’vent ou du Péroké, tournoyez dans le Carnidévore, pénétrez dans la forêt des Chikapas et observez la faune du Safarigolo. Non loin du Saloon, cow-boys et indiens vous donnent rendez-vous pour revivre l’aventure du Far West et le Temps des Pionniers. Lancez-vous dans la Ruée vers l’Or, suivez la Piste de l’Ouest, affrontez la descente vertigineuse du Cheyenne River, les sursauts du Tiger Express et les remous de la Rivière Sauvage !

DISCO LOCO CARNIDÉVORE CHIKAPAS BANDIDOS TIGER EXPRESS À LA MER DE SABLE, CHAQUE ATTRACTION EST UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER EN FAMILLE OU À VIVRE EN SOLO, COMME LES GRANDS EXPLORATEURS !

LE PARC EN 2018 :

EN 2018, LA REVOLUCIÓN SOUFFLE SUR LA MER DE SABLE AMBIANCE FIESTA MEXICAINE POUR UN TOUT NOUVEL UNIVERS

Cette année, l’aventure va vous conduire aux portes du Mexique. Hacienda, patios, cactus, couleurs vibrantes… Tout est réuni pour plonger petits et grands au coeur de la FIESTA MEXICAINE.

2 NOUVELLES ATTRACTIONS

En 2018, la Mer de Sable roule les «R» et roule aussi des mécaniques avec 2 nouvelles attractions ! Elles devraient tourner la tête à plus d’un aventurier…

EL CONDOR

Décollage immédiat pour le survol d’une ancienne cité Aztèque. 48 sièges dont 8 banquettes doubles dédiées aux jeunes aventuriers accompagnés.

CONDITIONS D’ACCÈS : à partir de 1,25 m

TORNADO

Avis de tempête.... Les visiteurs vont s’accrocher à leurs sombreros ! 4 nacelles de 10 places pour tournoyer dans une ambiance colorée.

TYPE : Pieuvre

CONDITIONS D’ACCÈS : à partir de 1,20 m

5 AUTRES ATTRACTIONS font désormais partie de ce nouvel univers coloré et sont rebaptisées pour l’occasion.

_« SIMOUN » _devient « DISCO LOCO »

« BABOUING » devient « EL PALMITO »

« AQUASOUK » devient « CHIQUIT’O »

« SIROKO » devient « SONORA »

Un seul a été épargné : « BANDIDOS », inauguré en juillet 2016, dont le nom ne pouvait être plus approprié !

NOUVEAUTÉS SUR LA DUNE

Le mythique spectacle de l’Attaque du Train profite aussi de ce vent de nouveautés avec de nouveaux effets spectaculaires orchestrés par Cascades et Fantaisies Équestres. Pour découvrir ce nouveau scénario, les visiteurs sont invités à prendre place dans des gradins installés sur la dune pour plus de confort.

ÉPOUVANTABLE MER DE SABLE FAÇON DÍA DE LOS MUERTOS

Forte du succès de sa première édition avec plus de 27 000 visiteurs, ÉPOUVANTABLE MER DE SABLE revient pour les vacances de la Toussaint 2018 et se met à l’heure mexicaine pour célébrer « EL DIA DE LOS MUERTOS ».

L'historique de LA MER DE SABLE :

À l’origine de cette aventure, un homme, Jean Richard, célèbre pour son rôle du Commissaire Maigret sur le petit écran. Il créé d’abord un zoo à Ermenonville avant d’inaugurer le premier parc à thème de France en 1963 avec Maurice Chevalier en invité d’honneur. Années après années, le parc s’est enrichi de nouvelles attractions, de nouveaux spectacles et de nouveaux décors pour devenir le terrain d’aventures le plus dépaysant aux portes de Paris ! Gérée par la Compagnie des Alpes depuis 2007, la Mer de Sable intègre le groupe Looping en 2015. Depuis, le site ne cesse d’innover en accordant une attention toute particulière aux enfants. Pour vous retrouver en 2018 !