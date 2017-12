La Coquille, France

En cette période des fêtes , Madame est servie pose son table dans une autre belle adresse du Périgord : l'hôtel restaurant les voyageurs à la coquille. En compagnie de Michaël Beltrami et son chef Christian Gasparine, nous découvrons une cuisine gourmande et gastronomique classée 3 cocottes aux logis avec des spécialités qui se déclinent au gré des saisons et de l'inspiration des chefs . Dans ce madame est servie spécial fête, nous préparons un menu que vous pourrez facilement reproduire à la maison . Du foie gras poêlé , des truffes noires du périgord et un médaillon d'autruche et une bûche revisitée facon les voyageurs .

Escalope de foie gras poêlé avec sa verrine d’œufs brouillés avec sa figotte de pain

Pour 4 personnes :

4 belles escalopes de foie gras

40 gr de truffes fraîches

6 œufs frais

2 petites baguettes ou 4 tranches de pain

50 gr de beurre en pommade

20 gr de noix hachée

Cassez vos œufs dans un saladier, y ajouter les truffes hachées, bien fouettez, sel, poivre. Préparez votre beurre aux noix en le mélangeant à la spatule et vous tartinez vos tranches de pain ou vos baguettes que vous avez préalablement couper en deux. Cuire vos œufs brouillés à feu doux dans une casserole en y mettant une noisette de beurre, vous remuez avec un fouet sans vous arrêter jusqu’à cuisson. Vous remplissez vos verrines. En parallèle, vous cuisez vos escalopes dans une poêle bien chaude sans matière grasse, salé, poivré. Les mettre sur du papier absorbant une fois la cuisson terminé. Vous n’avez plus qu’à dresser vos assiettes. Faites une belle présentation avec sur un coté, la verrine avec dessus, la baguette tartinée et de l’autre côté, l’escalope avec un trait de sauce au miel. Bonne dégustation.

Médaillons d’autruche, raviole de foie gras, écrasé de pomme de terre truffé.

Pour 4 personnes :

8 médaillons d’autruche soit 120 gr par personnes

8 petits carrés de pâte à raviole

40 gr de foie gras

40 gr de brunoise de légumes

500 gr de pommes de terre

20 gr de truffes

Préparer vos médaillons ou votre morceau de 120 gr. Couper en petits dés votre brunoise de légumes et la cuire. Eplucher les pommes de terre et les mettre à cuire dans de l’eau bouillante salée. Les égoutter, les écraser grossièrement avec une cuillère en y ajoutant un morceau de beurre, 10 cl de crème liquide et à la fin, rapper votre morceau de truffes .Poêler vos médaillons à la cuisson souhaitée, déglacer votre poêle avec un peu de fond de veau, réserver. Monter vos ravioles, les cuire 2 minutes dans de l’eau bouillante salée. Vous n’avez plus qu’à dresser vos assiettes.

Bûche revisitée chocolat poire, glace Williams

Pour 4 personnes : Pour la génoise :

125 gr de farine

125 gr de sucre

4 œufs

20 gr de poudre d’amande

Pour le nappage :

10cl de crème liquide

20cl d’eau

50gr de sucre

40gr de poudre de cacao

3 feuilles de gélatine

Pour la crème anglaise :

50 cl de lait

5 jaunes d’œufs

80 gr de sucre

2 feuilles de gélatine

4 poires

200gr de chocolat pistoles ou plaquettes noir

200gr de crème

alcool de poire

Confectionner votre génoise : Monter vos œufs avec le sucre, jusqu’à obtention d’un mélange crémeux. Ajouter ensuite la farine tamisée, plaquer votre appareil sur une plaque en y saupoudrant de la poudre d’amande. Cuisson ; 180°C pendant 10 minutes. Laisser refroidir. Pendant ce temps-là, monter votre crème en chantilly. Vous allez incorporer à la crème anglaise chocolaté réservé. Eplucher vos poires, les couper en petits dés, les faire rissoler avec un peu de beurre, ajouter à la fin un peu de sucre cassonade.Vos préparations étant terminé, on va monter la bûche dans un cadre rectangulaire. Vous coupez votre génoise a la dimension de votre cadre, vous imbiber d’un peu d’alcool de poire. Vous faites fondre un peu de chocolat que vous badigeonnez sur la génoise avec l’aide d’un pinceau. Vous ajoutez au centre de votre cadre les poires sur la longueur. Vous n’avez plus qu’à finir de remplir avec votre mousse au chocolat. Vous laissez prendre au frigo, avant le nappage, vous la mettez une bonne demi-heure au congélateur pour bien la durcir. Pendant ce temps, vous confectionnez votre nappage, vous prenez une casserole en mettant l’eau, le sucre, la crème, vous faite chauffez puis vous incorporer les feuilles de gélatine après les avoir ramollies à l’eau froide Vous laissez refroidir le nappage. Vous sortez votre bûche du congélateur, vous la démouler, puis vous la nappez. Vous la remettez maintenant au frigo pendant ½ journée. Pour la servir, vous faites de belles tranches et vous pouvez l’accompagner d’un sorbet poire Williams avec la crème anglaise.

