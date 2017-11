Le "nouveau" Hartmannswillerkopf

Découverte de "L'Historial" et de l'ensemble du Mémorial du Hartmannswillerkopf

Le Monument National « Hartmannswillerkopf 14-18 » fait partie des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre avec Douaumont dans la Meuse, Dormans dans la Marne et Notre Dame de Lorette en Artois. Érigé en souvenir des combats durant le premier conflit mondial, le monument a été inauguré en 1932 par le Président de la République, Albert LEBRUN, il se compose de deux entités : un autel de la patrie dominant la nécropole et la crypte à laquelle on accède par une allée de 80 m évoquant une tranchée. Et au-delà, quelques éléments du champs de bataille avec des balades dans les tranchées. Vendredi prochain, 10 novembre, les présidents Français et allemands inaugureront le tout nouvel espace, conçu, construit et financé ensemble, l’Historial, (FBA sera sur place). Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir l’ensemble du site. Présentation avec Florian Hensel, commissaire d’exposition

le musée © Radio France - guy wach

Le Mémorial reste bien entendu en place, rencontre à l'entrée avec Sylvie Burkart, chargée d'accueil

Entrée de la crypte © Radio France - guy wach

L'historial, c'est une cafète, une boutique et un musée. Sébastien Lonjaret

Le tambour © Radio France - guy wach

Manger? oui, mais bon! Quentin Jamesse, responsable restauration

Harmanswillerkopf, le restaurant de l'Historial © Radio France - guy wach

Visite guidée du site: Gilbert Wagner Pdt section accueil entretien et information du comité du monument national

Hartmanswillerkopf, le cimetière © Radio France - guy wach

Tout autour, la montagne. Thomas Studer OT Guebwiller

Autour du Hartmanswillerkopf © Radio France - guy wach

