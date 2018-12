Le regard drôle et tendre de Paul Samanos, nantais tétraplégique, sur le handicap

Nantes, France

Paul Samanos se raconte au micro de Cathy Kerzerho. Ce nantais tétraplégique depuis l'adolescence suite à un accident de rugby, utilise l’humour pour bousculer tous les obstacles.

Le Charme discret des petites roues et Fauteuils en état de siège, ses deux premiers albums, illustrent parfaitement cette philosophie et offrent une vision pleine de fantaisie et d’autodérision du quotidien des personnes en fauteuil. Ses dessins lui ont valu le prix FIHMAC, le Prix Spécial du Jury Handi-Livres, le prix espoir du festival d’Anglet et ont été salués par plusieurs organes de presse importants.

Découvrez le nantais Paul Samanos dans les Gens d'Ici, à 10h50 et 17h50, sur France Bleu Loire Océan