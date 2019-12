Le Tour du Monde en 10 jours pour les fêtes de fin d'année sur France Bleu Lorraine

Tous les jours du 23 décembre au 3 janvier, France Bleu Lorraine vous invite au voyage avec Théau de Travel Glober à 7h20 et 18h30. Les parcours, les destinations et quelques recommandations pour voyager à moindre frais...une brin de rêve dans notre hiver lorrain.

Je m’appelle Théau, j’ai 28 ans et suis originaire de Nancy. J’ai fait une grande école de commerce durant 3 ans ainsi qu’un double master en communication événementielle. J’ai terminé mes études en octobre 2017 et c’est tout naturellement que je me suis dit que c’est le moment opportun de partir découvrir un peu plus le monde. J’ai créé mon projet de blog de voyage avant de partir en avril 2018 afin d’inciter les gens à voyager, à partager mon quotidien ainsi que mes bons plans et astuces afin de faire profiter tous les prochains voyageurs à partir confortablement.