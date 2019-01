Léone PAZ - Chanteur-Auteur-Compositeur rochelais à découvrir du 14 au 18/01 à 18h30

Léone Paz, auteur compositeur, interprète les titres de son récent EP et de son album à venir « Pierre angulaire » dans un style de variété Française non exhaustive de tendance Pop Rock, notamment influencé par un grand artiste Français, Jean-Jacques Goldman et bien d’autres comme U2, Charlie Winston, De Palmas … A chacune de ses prestations, le public découvre la richesse de son univers au travers de compositions dans des styles musicaux différents tels que le Rock, la pop et la variété. Servi par un timbre de voix très personnel, il offre a son auditoire cette fougue et cette présence magnétique, avec un répertoire qui met en valeur, avec une irrésistible justesse, la diversité et la qualité de ses mélodies. Toutes plus entraînantes les unes que les autres, elles expriment une musique riche, stimulante et résolument moderne. L’ensemble montre une maturité hors pair, d’un point de vue musical autant que d’un point de vue scénique. Un artiste vrai, pétillant, sincère et émouvant qui prouve avec tendresse et poésie que la valeur n’attend pas le nombre des années. Une véritable révélation à découvrir en live.

Retrouvez Léone PAZ aussi sur www.francebleu.fr