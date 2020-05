Les artistes de Dordogne et de Gironde chantent le confinement

Une artiste Périgourdine reprend chante la vie chante de Michel Fugain. Un big bazar d’une vingtaine de copains emmené par Samantha Ferrando : elle a remporté le Premier Prix d’Interprétation du Trophée Radio France en 1999 (aujourd’hui appelé la Truffe), depuis ses aventures musicales l’ont propulsée jusqu’à la scène-phare des Francofolies de La Rochelle et jusqu’à « The voice » où elle intégrera l'équipe de Zazie en 2016. Elle a aussi signé le conte musical dessiné, Naïa, dans lequel collabore la chanteuse Zaz. On l’entend souvent avec son groupe «Les Voizins de palier». Un autre Périgourdin, Colin Gigaroff, actuellement étudiant au cours Florent à Bordeaux s'est lancé dans une adaptation/parodie du titre "J'entends parler du SIDA" de Ragasonic, ça donne "j'entends dire du Corona"

Pour célébrer tous ces talents et encourager les artistes et le spectacle vivant, France Bleu Gironde et France Bleu Périgord vous propose de retrouver tous les soirs en facebook live avec Marie Corinne Cailleteau les artistes de notre région ! C'est le landais Tom Frager qui ouvre le bal ce lundi 4 mai à 20h05.