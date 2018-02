Emeric Thoa est le cofondateur du studio de jeux vidéo montpelliérain The Game Bakers. Après 7 ans de collaboration avec Ubisoft, il a voulu travailler en plus petit comité sur des jeux conçus comme des recettes de cuisine.

Montpellier, France

Emeric Thoa n'est pas un excentrique. En tout cas, c'est de manière posée et méthodique qu'il répond aux questions. Les interviews, il a l'habitude. Ça se voit : "Attendez, je vais prendre ma voix de radio", rit-il sur le canapé.

C'est dans un immeuble ancien du centre-ville de Montpellier que se niche le studio The Game Bakers, cofondé par Emeric Thoa et son associée Audrey Leprince. Emeric a une formation en ergonomie, spécialisée dans le jeu vidéo. Ce studio est né après sept ans de collaboration chez Ubisoft. "J'aime avoir la main, prendre des décisions. Le problème dans de grosses structures comme Ubisoft, c'est que le pouvoir de décision est ailleurs."

Le jeu vidéo comme un bon plat au restaurant

Ici, il sont une dizaine et pas deux cents. "Avec Audrey, on a eu envie de travailler sur des jeux plus courts, avec des équipes plus petites et avec une liberté créative disons totale." Les projets n'excèdent pas les deux ans de production, contre quatre pour les blockbusters.

On fait les jeux comme on fait la cuisine : avec amour et avec l'intention de mélanger des ingrédients pour donner quelque chose de nouveau à chaque fois.

Les ingrédients : du timing, de la précision, du réflexe, des puzzle, de la tactique. "On mélange ces différents éléments de mécanique de jeu et je sers le plat -le jeu- à mes joueurs." Parmi ces plats, le dernier jeu du studio : Furi. Un jeu de combat de boss réputé pour sa difficulté. Mais Emeric Thoa botte en touche : Furi nécessite de la persévérance. "Il n'y a que quatre boutons à utiliser : des joueurs habitués vont parfois vite se braquer face au jeu, alors que des joueurs plus occasionnels vont s'accrocher. C'est une question de caractère et pas d'expertise."

"Je peux trouver un jeu vidéo pour n'importe qui"

Emeric Thoa a découvert les jeux vidéo en famille. Son premier souvenir marquant, c'était WonderBoy sur MasterSystem. Un Mario Bros version SEGA. "Chez moi, mes parents ont joué à mes premiers jeux, ma grand-mère aussi. Elle a 85 ans. C'est fort d'avoir un lien pareil avec quelqu'un qui n'a pas connu le jeux vidéo jeune. Que ce soit ma mère ou ma grand-mère, elles jouent beaucoup notamment sur tablette. Bon, Furi, elles n'en sont pas encore là !"

Le jeu vidéo est composé de très mauvais jeux, de jeux qui sont de qualité mais qui sont avant tout du divertissement, et d’œuvres d'art. Emeric Thoa

Lui estime qu'il ne fait pas de l'art, mais de l'artisanat. Pour bien choisir, une seule chose à faire : "Demandez conseils à ceux qui s'y connaissent un peu mieux que vous !"