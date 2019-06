Les révélations 2019 - Lion in Bed en session live dans les studios de France Bleu Saint Etienne Loire

Les révélations 2019, 2ème édition, 10 candidats sélectionnés, découvrez Lion in Bed

Saint-Étienne, France

Lion in Bed notre révélation du jour

Schérazed et Mickaël Mottet, les deux membres de Lion in Bed, ont enregistré à la maison leur premier album. Les années passées à Manchester et Londres, les expériences musicales et l’envie de présenter au monde un disque qui serait la BO idéale de leur union ont conduit à ce disque. Pour écouter le Live de LIon In Bed, c'est ICI

Pour voter Lion in Bed