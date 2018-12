Noël slave à Nantes avec le spectacle son et lumière "Lucia"

Nantes, France

"Lucia", le spectacle son et lumière de fin d'année à Nantes, se dévoile sur France Bleu Loire Océan, au micro de Cathy Kerzerho. Ça vaut le détour !

Après les succès des éditions « IllumiNantes » et « L’Odyssée des Rêves », le spectacle féerique revient à Nantes pour la période des fêtes, sous un nouveau nom : "Lucia". Un Noël Slave né de l'imagination de Francois-Xavier Vajandon et Wilhem Thomas, qui s'affiche sur les murs de la Cathédrale de Nantes et du Muséum d'Histoire Naturelle. pour cette création Wilhem Thomas a puisé dans l'oeuvre de son père, le peintre nantais, Alain Thomas, dont le portrait est à découvrir dans les gens d'ici.

Lucia -

« Lucia », du 20 au 28 décembre 2018, en soirée, sur le parvis de la Cathédrale, mais également dans le square du Muséum d’histoire naturelle de Nantes pour deux animations intimement liées par l’oeuvre de l’artiste Alain Thomas.