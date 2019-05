Manade en Camargue au domaine de Sylvéréal

Par Olivier Pottier, France Bleu Gard Lozère

Visite au Domaine de Sylvéréal avec la manadière Magali Renaud ,passionné du cheval Camargue avant de créer son exploitation . Des taureaux mais pas seulement , des oies, des cochons et tout cela sur des terres bichonnées et travaillées en permaculture dans le plus grand respect de la démarche bio