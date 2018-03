Manche, France

C'était il y a 13 ans. A 20 ans seulement Clémence Castel remportait la fameuse épreuve des poteaux lors de la saison 5 de Koh-Lanta. Après une tentative infructueuse en 2009, la candidate qui vit à Saint-Lô va tenter de gagner pour la deuxième fois l'émission qui démarre vendredi soir.

Cette édition s'annonce compliquée. Clémence Castel va devoir affronter 17 des meilleurs anciens candidats et la production a ajouté des difficultés, notamment pour la nourriture : "on ne nous a pas donné de riz et sur cette partie des Iles Fidji, éloignée de tout, impossible d'en trouver. On a du s'organiser autrement ", explique-t-elle.

Une préparation physique et mentale

Pour gagner, Clémence Castel s'est préparée dès la période de casting, l'été dernier. Une préparation physique et mentale : "environ une heure et demie d'entrainement par jour, de la natation, de la course à pieds et du renforcement musculaire mais aussi de la sophrologie et de la méditation ".

Une préparation loin d'être évidente pour cette mère de famille qui élève ses deux enfants à Saint Lô : " c'était en pleine vacances scolaires, je me suis levée à 6 h du matin pour m’entraîner avant qu'ils ne se réveillent. C'était toute une organisation mais j'étais prête pour le Jour J ".

Clémence Castel arrivera-t-elle à remporter pour la deuxième fois Koh-Lanta ? Début de réponse vendredi soir.