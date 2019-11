MEYRANNES EN HAUTE VALLEE DE LA CEZE

Meyrannes , sur ses hauteurs une jolie chapelle qui est d'époque Romane du XII ème siècle et qui appartenait à un prieuré bénédictin sa spécificité étant une coupole suspendue style byzantin et puis juste a coté une exposition de mobilier archéologique trouvé sur la commune et les environs