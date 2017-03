Mireille LESBROS, figure de France Bleu Vaucluse s'en est allée ce lundi matin.

La cusinière de France Bleu Vaucluse n'est plus.

Ce matin très tôt, Mireille LEBROS est partie pour toujours. Dans sa grande générosité, elle nous laisse le souvenir lumineux et drôle d’une bonne cuisinière, gardienne ardente des traditions culinaires populaires d’ici. Sur France Bleu Vaucluse, de « Table ouverte » aux recettes de Mireille, en passant par « Le panier de Mireille », elle a su nous mettre en appétit avec ses bonnes recettes du quotidien, distillées aussi au fil des pages de son livre « Les recettes de Mireille », édité en 2009, avec la première radio de Vaucluse. Femme de Music-hall, elle formait un irrésistible duo avec son mari poète Jacques BERARD dans les années 60. Mireille a passé sa vie entourée de sa fille Valérie, de ses chiens, de ses chats et de nombreux amis gourmands qu’elle a gâtés à coups de grandes tablées, de sa cuisine généreuse, de ses éclats de rires, de ses blagues et… de sa belle voix ; Elle adorait chanter. Cela a été son métier. On l’a aimée pour les chansons de Jacques et les grands classiques comme « Syracuse » enregistrée ici, à la radio. Avec Mireille LESBROS, une aimable et généreuse figure s’en va, pour la dernière fois, son gâteau aux noix dans le panier. Merci Mireille

Philippe GARCIA

Ecoutez sa recette de sauté de veau aux aubergines fondantes. Mireille avec son complice et ami, Philippe GARCIA

Mireille LESBROS - Philippe GARCIA

Ecoutez Mireille LESBROS qui chante Syracuse (paroles de Bernard DIMEY et musique d'henri SALVADOR)