MON PLUS BEAU VILLAGE : LA GASTRONOMIE

Notre semaine à Saint Gilles se termine aujourd'hui vins et gastronomie avec tout d'abord Mathieu Châtain Président de la Maison des Vins au cœur de la ville puis on passe à table avec Julien Salem qui est le chef du restaurant l'Atelier des Halles restaurant souvent complet et aux produits locaux