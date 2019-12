MON PLUS BEAU VILLAGE : SAINT GILLES GUIDE ET JUMELAGE

La visite se poursuit à Saint Gilles en petite Camargue aujourd'hui place au jumelage entre Saint Gilles et Abensberg avec son président Hervé Roussinet et puis avec Sébastien Ginékis guide conférencier à OPENNIMES tourisme nous découvrirons l'abbatiale extérieur et intérieur joyau de Saint Gilles