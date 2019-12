MON PLUS BEAU VILLAGE : SAINT GILLES LE PATRIMOINE ET SON ABBATIALE

Saint Gilles patrimoine historique très riche avec son Abbatiale , la crypte de Saint Gilles , les maisons romanes , les halles rénovées ou encore son centre culturel "Baltard " nos invités André Lamy et Noëlle Morcillo la Maison des Pélerins et Michel Durand -Roger histoire et archéologie