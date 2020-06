Montre-moi tes pieds, je te dirai qui tu es!

La vie en bleu, c'est le magazine qui s'adapte à votre quotidien. Une heure pour apprendre, comprendre et découvrir.

Mardi 9 juin, c'est la journée mondiale de la santé du pied ! Des pieds qui pendant le confinement ont souvent été malmenés. Mal chaussés, peu sollicités, quelles peuvent être les conséquences sur notre état général? Le pied est-il le reflet de nos émotions? Y a-t-il une différence entre le pied gauche et le pied droit?

Muriel Thiney est réflexologue plantaire à Auxerre et Carisey.

Muriel à choisi Christian Lefevre, médecin référent pour l'association Cap Saint Martin. Des maisons, havre de paix et bulles de détente pour les malades du cancer et leur famille à Saint Georges sur Baulche, Saint Martin, Carisey et Villeneuve sur Yonne.

Christian Lefevre a choisi Pierre Monoir, président de l'association de Défense des Handicapés de l'Yonne

Le coins cuisine de la vie en bleu : L'Auberge du Cléon à Carisey