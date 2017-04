"Nous électeurs" - Le "Vivre ensemble" à Saint-Etienne-du-Rouvray

A l'heure où le "Vivre ensemble" est prôné par tous, qu'en est-il ? A Saint-Étienne-du-Rouvray, à côté de Rouen, cette notion est une préoccupation quotidienne, plus encore depuis l'attentat de l'été dernier. France Bleu vous y emmène à 15 jours de l'élection présidentielle.

L'attentat du 26 juillet dernier a attiré une bien triste lumière sur la Saint-Etienne-du-Rouvray. L'assassinat d'un prêtre, Jacques Hamel, a fortement marqué les habitants, blessés, et inquiets aussi du regard porté sur eux. Pourtant quelle autre commune pourrait illustrer le "Vivre ensemble" à quelques jours de la Présidentielle ? Là-bas, Mosquée et Eglise se tiennent côte à côte pour accueillir leurs fidèles. Beau symbole permis par le père Jacques Hamel qui a gracieusement cédé une partie de son terrain à la communauté musulmane.

"Elle est riche cette diversité"

Et c'est vrai que les Stéphanais n'ont pas attendu un slogan à la mode pour bien vivre ensemble. Grâce notamment à la municipalité très active en matière de politique sociale. Mais à l'approche de l'élection présidentielle, les habitants s'interrogent. Des attentes, ils en ont. En terme de politique de la ville, par exemple : "Aujourd'hui, des maisons individuelles sont construites à la place des immeubles mais ce sont toujours les mêmes personnes à l'intérieur", reconnaît Sonia, Française d'origine musulmane qui souhaiterait un peu plus de mixité.

"Tout le monde a grandi ensemble, avant ça ne posait pas de problème"

Certains sont écoeurés aussi, découragés par une campagne parfois nauséabonde autour de l'immigration, du voile, de la laïcité. Et sans qu'on s'en aperçoive, les regards changent reconnaît une jeune femme sur le marché du château blanc : "Aujourd'hui, on remarque les voiles, on se regarde. C'est surtout par rapport aux médias, à ce qu'ils disent".

Le Vivre ensemble, une priorité

Alors, pour lutter contre les clichés, les habitants ont décidé de se serrer les coudes, plus encore. Familles et associations se sont retrouvées en début du mois pour la première journée de la solidarité. Un succès pour Mamadou, venu faire de la musique : "Il y avait toutes les couleurs, toutes les nationalités, on a partagé et ça continue encore". Le constat est le même pour les organisatrices, des mères de famille athées ou musulmanes qui tiennent la preuve que le Vivre ensemble, ça fonctionne. Leur voeu pour cette élection, que les candidats s'en inspirent. Pour elles, il faut recentrer le débat sur les réelles attentes des Français en matière de travail, de santé, d'éducation, difficultés trop facilement masqués par les discours parfois virulents sur la sécurité et la laïcité.