France Bleu vous propose un nouveau rendez-vous, tous les jours de 16h à 19h, "Ça vaut le détour - Le Jeu". Grâce à des indices, découvrez une personnalité mystère et gagnez vos places pour les plus grands spectacles. Tous les jours, retrouvez un premier indice sur francebleu.fr

Un premier indice pour découvrir la personnalité du jour

Astérix et les Jeux Olympiques © Radio France

Il s'agit de l'affiche du film "Astérix et les Jeux Olympiques" sorti en 2008. A votre avis, qui est la personnalité du jour ? Faites vos propositions de 16h à 18h au 04 77 10 00 10 et gagnez vos places pour le spectacle de votre choix : Véronique Sanson au Zénith de Saint-Étienne, le Grand Cirque de Saint-Pétersbourg ou Rolland Magdane à Roanne.

Véronique Sanson au Zénith de Saint-Étienne

Véronique Sanson présente sa nouvelle tournée "Dingues, dingues, donc ..." Vous retrouverez les les titres de l’album éponyme sorti le 4 Novembre dernier et bien d’autres chansons de son répertoire, qu’elle offrira comme toujours du fond d’elle-même, avec cette sincérité et cette générosité qui font de ses spectacles des moments rares. Zénith de Saint-Étienne, Jeudi 8 février, 20h30.

Le Grand Cirque de Saint-Pétersbourg

Un show russe mêlant traditionnel et modernité, un réel moment de magie et de féerie à partager en famille. L’art du jonglage, du domptage et du rire se mélange. Sur la piste se succèdent des numéros inédits et une cascade d’artistes. Durant 2 heures, découvrez les chants traditionnels russes, les danses folkloriques. Au programme du Grand Cirque de Saint-Pétersbourg : d'incroyable numéros de force acrobatique, numéros aériens époustouflants, équilibristes, jongleurs et acrobates de talents, les plus beaux numéros d'animaux, la grande troupe de fauves ... Parc des expositions de Saint-Étienne du mardi 23 au dimanche 28 Janvier .

Roland Magdane au Scarabée de Roanne

Des sketchs cultes, le spectacle des 40 ans de carrière de Roland Magdane : "Les organes", "Le week-end normandie avec le chien Michel", "Le caddy et les grandes surfaces", "Le Barbecue", "L'Epicier" autant de moments de rires à revivre. Scarabée de Roanne, samedi 27 janvier, 20h.