"Objectif Dune" sur France Bleu Gironde : Gagnez votre week end en Périgord

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet, entre 11h et midi, jouez à "Objectif Dune" avec Rodolphe Martinez sur France Bleu Gironde et tentez de gagner un week end complet pour 2 personnes dans le Périgord comprenant : une Visite du domaine Caviar de Neuvic , 1 nuit et 1 repas au Relais de la Ganache et 1 repas au nouveau restaurant Caviar de Neuvic Bordeaux pour 2 personnes. Un somptueux cadeau à gagner dans Objectif dune

Caviar de Neuvic - Caviar de Neuvic

Le relais de la Ganache

Vous serez accueillis dans une ancienne grange du XIXème siècle entièrement rénovée au coeur d'un petit hameau périgourdin, à St Astier, situé à 15km à l'ouest de Périgueux.

le Relais de la Ganache propose de vous faire découvrir ou redécouvrir une cuisine raffinée et non moins conviviale avec son auberge intimiste (15/20 couverts), ainsi que 3 Chambres tout-confort pour une étape ou un séjour où calme et repose seront les maîtres mots.

Caviar de Neuvic

Vous irez découvrir le domaine Caviar de Neuvic, un caviar produit dans notre région. Vous serez ensuite invité au comptoir du Caviar de Neuvic situé dans le Passage Sarget à Bordeaux.