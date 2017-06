Trafic SNCF perturbé toute la journée en Bretagne

Un TGV est arrêté depuis 16h30 après la gare de Morlaix dans le Finistère, quelques heures plus tôt, en Ille-et-vilaine c'est le train entre Rennes et Saint Malo qui était bloqué. Les fortes chaleurs en Bretagne seraient en cause. La SNCF s'organise pour rapatrier les passagers.

Depuis 16h30, les passagers du train Saint Brieuc - Brest sont à l'arrêt. Le TGV est arrêté a cause d'un défaut d’alimentation au niveau de Morlaix dans le Finistère. La SNCF s'organise depuis 2 heures pour évacuer les 150 voyageurs via des bus. Des équipes sur place distribuent des bouteilles d'eau pour faire face à la chaleur. Cette panne à crée un embouteillage sur les lignes Morlaix et Brest. Autre conséquence, les voyageurs du train Brest/Paris, départ à 15h40, ont fait demi-tour. Les 69 passagers à bord ont du annuler leurs voyages dans la capitale française.

Ce matin, les voyageurs du train Rennes/ Saint Malo étaient également à l’arrêt pendant plus de 3h.

Du coté de la SNCF, on accuse la chaleur d'être à l'origine des problèmes. Les température jouent sur les caténaires, la SNCF tentent de régler le problème pour les fortes chaleurs à venir.