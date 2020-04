Pour survivre au confinement il y a de la magie et de la solidarité

Le monde magique de Harry Potter s’invite dans les domiciles moldus en cette période de pandémie ! J.K. Rowling lance sa plateforme pour divertir les enfants. Le site propose des vidéos interactives de bricolage, des articles inédits, des quiz, des casse-têtes, des puzzles et « bien plus encore ». Attention, ce site est en anglais (information qui plaira aux nombreux anglophones en Dordogne), mais il reste accessible pour des francophones. C’est également une bonne manière de travailler l’anglais à la maison…Ce qui retient surtout mon attention c’est la version audio gratuite du premier tome de la saga a également été mise en ligne. C’est lu par ce grand comédien qu’était Bernard Giraudeau et c’est extraordinaire ! Les enfants écoutent avec une attention absolument incroyable. C’est 8h20 de programme et ça dure jusqu’au 30 avril, Pour revoir le premier volet de la saga à la télévision rendez-vous le 14 avril. En lieu et place de la série américaine Prodigal Son, TF1 a choisi de programmer « Harry Potter à l’école des sorciers ».

France Bleu vous propose de vous filmer en train de chanter "à nos héros du quotidien" de Soprano pour rendre hommage à celles et ceux qui luttent au quotidien pour nous sauver du Coronavirus, la version Karaoké est à votre disposition sur francebleu.fr