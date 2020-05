Quand l'inspecteur Harry fait respecter le confinement !

Dans la vie déconfinée, Pierre Aragou est toujours aux 4 coins du monde ! Il est directeur de la photographie sur des tournages de publicité et travaille pour Dior ou encore Van Cleef & arpels. Mais dans la vie confinée, il est avec sa famille entre Périgueux et Riberac, dans le village de Tocane Saint-Apre, village d’où ils sont originaires. Et si je dis qu’il passe un peu dans la lumière c’est qu’il réalise des parodies de films sur le confinement… Ici c’est Gran Torino de Clint Eastwood, mais il y a aussi Batman, Léon (avec sa Fille qui double ici Nathalie Portman), la mort aux trousses, les incorructibles et bien d'autres encore.

Pour les parents qui ont épuisés le stock d'histoires (ou qui sont épuisés eux-mêmes), je conseille les enfantillages d'Aldebert. L'artiste a célébré en l'année dernière 10 ans d'albums et de tournées consacrés aux enfants. Son travail est formidable ! Ils racontent également des histoires qui vont captiver vos enfants confinés ! Aldebert a aussi signé une très belle série pour France Bleu "les brèves d'école"

Le Facebook live France Bleu de ce mardi 5 mai c'est avec les palois de Tidymess. Lors de ce Facebook live musical Marie-Corine Cailleteau, depuis son salon en mode confiné, reçoit le duo à 20h05 pour une session live et un moment de détente de 30 minutes. A Suivre d'ici vendredi : Little Dood, Granny Smith et Tibz en direct pour un live inédit "à la maison" ! Un evenement à vivre également sur F3 Noa