Radio Libre France Bleu Provence : Soprano était l'invité de la première !

Soprano était l'invité de la toute nouvelle émission de France Bleu Provence, et c'est à découvrir ou réécouter dans cet article !

Aix-en-Provence, France

Radio Libre - Soprano

Toute nouvelle émission animée par Mélanie Masson, "Radio libre", c'est l'occasion de parler des personnalités les plus prestigieuses, issues de notre région. Et pour la première, il n'y avait pas meilleur choix que Soprano pour une inauguration en beauté.

54 minutes en compagnie de Soprano, c'est l'occasion de parler de lui, de parler avec lui et ses proches, de sa carrière et ses débuts comme Vincenzo ou Alonzo, des choses qui lui tiennent à cœur comme son action humanitaire par le biais de la fondation Soprano, et de rencontrer ses fans.

C'est également la possibilité de lui faire quelques surprises, notamment ce coup de fil de Didier Drogba, l'immense footballeur qui a marqué les esprits lors de son passage à l'OM, de 2003 à 2004.