Rejoignez le café-klatsch de France Bleu Lorraine !

Retrouvez vos animateurs préférés, en direct de chez eux, pour un grand café-klatsch du lundi au vendredi de 16h30 à 17h. Défis, jeux et surtout la bonne humeur des animateurs de France Bleu Lorraine à suivre sur notre page Facebook.

Rendez-vous à 16h30 pour le Café-klatsch

Les animateurs et animatrices de votre radio en Moselle vous attendent du lundi au vendredi de 16h30 à 17h00 pour un grand Facebook Live. Retrouvez ceux et celles que vous entendez depuis des années sur l'antenne de France Bleu Lorraine en direct pour un moment de détente et de bonne humeur.

Le premier café-klatsch : à voir ou à revoir

Et c'est vous qui déciderez des jeux, des défis que relèveront vos animateurs, simplement en laissant un commentaire (ou plusieurs !) sur notre page Facebook. Des jeux simples (comme un Blind Est par exemple) qui permettront aux animateurs de vous amuser, de raconter des anecdotes et de simplement passer un bon moment.

Retrouvez Frédéric Viallet, Marc Grandmontagne (jamais sans son Maggi), Valérie Pierson, Raffaël Marseglia, Pauline Espagno, Philippe Heinen, Hubert Desmarest ou encore Nicolas Bill. Et peut-être même d'autres membres de l'équipe...

Alors à tout à l'heure, 16h30 !