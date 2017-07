REPLAY - Les affaires judiciaires en Pays de Savoie - Saison 1

Réécoutez les affaires judiciaires, de Jean Olivier Viout, diffusées cet été sur France Bleu Pays de Savoie.

Les affaires judiciaires de Jean-Olivier Viout

Neuf chroniques sur les plus grandes affaires judiciaires qui se sont déroulées en Pays de Savoie. Racontées par Jean Olivier Viout, ancien procureur général près la cour d'appel à Grenoble et Lyon, ancien avocat général lors de procès comme ceux de l'Église de Scientologie en 1997, de l'affaire Romand et de Jean Plantin.

Passion Meurtrière

En janvier 2003, à Grésy sur Isère près d'Albertville, les pompiers découvrent le corps inconscient d'une jeune femme.

Bel Italien mais sacré menteur

Devant les portes de la prison de Chambéry, une foule curieuse se presse en ce jour de février 1929. Un prisonnier qui a défrayé la chronique s'apprête à sortir.

L'affaire Flactif

En arrivant au chalet où il doit passer ses vacances, sur la commune du Grand Bornand, Mario âgé de 14 ans s'aperçoit que personne ne lui répond.

Jean-Louis Duval

Ce 24 mai 1913, à Albertville, quatre hommes remontent les rues de la ville.

Le calvaire du curé

Aux portes d'Alberville, à Verrens-Arvey, sur les pentes du col de Tamié, Donna Sienne chemine vers la cure. Elle y retrouve, en cette matinée de février 1987, deux voisines pour la célébration de la messe dans la maison du curé. Mais le curé Jean Fressoz ne répond pas à leurs multiples coups de sonnette.

Le tueur introuvable

Sur la route qui mène du Petit-Bornand à la Clusaz, en ce petit matin de septembre 1860, un voiturier sursaute à la vue du corps d'un homme couché en contre bas de la route.

Le mystère de la Villa Rose

À Aix-les-bains, la saison d'été ce termine en cette année 1903.

Spaggiari

En 1891, dans le silence de la nuit, un cortège d'hommes aux visages fermés chemine dans les coursives de la maison d'arrêt de Chambéry.

Un duo infernal

En 1875, sur la butte du château d'Annecy, dans un pavillon, résident une mère, sa fille et l'enfant de celle-ci. Toutes deux veuves, elles fréquentent d'étranges personnages.