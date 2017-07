REPLAY - Les affaires judiciaires en Pays de Savoie - Saison 2

Réécoutez les affaires judiciaires, de Jean Olivier Viout, diffusées cet été sur France Bleu Pays de Savoie.

Après le succès de la saison 1, huit nouvelles chroniques sur les plus grandes affaires judiciaires qui se sont déroulées en Pays de Savoie. Racontées par Jean Olivier Viout, ancien procureur général près la cour d'appel à Grenoble et Lyon, ancien avocat général lors de procès comme ceux de l'Église de Scientologie en 1997, de l'affaire Romand et de Jean Plantin.

Cupidité assassine

Le coup du taxi

Le Don Juan meurtrier

Macabre mise en scène

