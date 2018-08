Des nouveaux rendez-vous et une équipe toujours fidèle à la devise France Bleu : on est bien ensemble !

Et d'abord MERCI, merci à vous tous auditeurs et internautes qui suivez fidèlement France Bleu Touraine. L'an passé vous avez été plus de 12.000 à nous rejoindre. Avec 52.000 auditeurs quotidiens, France Bleu Touraine est aujourd'hui grâce à vous sur le podium des radios les plus écoutées en Indre-et-Loire avec RTL et France Inter.

Francebleu.fr c'est en moyenne 450.000 visites/mois pour l'actu en Touraine

5H00 - 6H00 « France Bleu Matin » Robin GRIMALDI avec les rédactions (Nouveau). La pré-matinale de France bleu pour vous informer sur les grands événements de la nuit et de la journée

Du coin de ma rue au bout du monde

6H - 8H30 "France Bleu Matin". Adrien LACASSAIGNE et François DESPLANS réveillent la Touraine. Info et bonne humeur, le premier réflexe radio du département, c'est France Bleu Touraine.

Adrien Lacassaigne et François Desplans © Radio France

8H30 - 11H00 : "la vie en bleu". Richard MAZOUE, Chrystelle GUY et leurs chroniqueurs vous accompagnent dans votre vie quotidienne : bien être, logement, assurance, voyage, santé, jardinage, psycho, mode, économie sociale et solidaire, tendances Indre et Loire etc. À 8H45 cette saison nos chevaliers du fiel déconnent avec l'actu.

11H00 - 12H00 : "C'est Royal". Avec Chrystelle Guy, on joue, on se marre : préparez vous, cette saison vous devrez jouer stratégique.

12H00 - 13H00 : France Bleu Touraine midi. Avec Denis Thuilier vous êtes 100% Touraine. Les entreprises qui cartonnent, les Tourangeaux qui bougent et bien sûr, l'histoire en Touraine.

Denis Thuilier © Radio France

13H00 - 14H00 “ Une Heure en France “. Frédérique LETEURNIER – Denis FAROUD et les rédactions des 44 France bleu. Pour commencer l’après-midi le magazine qui vous emmène aux quatre coins de France. Une heure pour découvrir des initiatives locales, des personnalités régionales, des événements locaux, des richesses du patrimoine, des innovations…

14H - 15H : "On se dit tout". Avec Vanessa LAMBERT vous vous exprimez en toute liberté : familles, enfants, couples, sexualités, bien être, bien vivre ensemble, tous les après-midis autour d’une thématique et d’un spécialiste, les auditeurs appellent France Bleu, témoignent et partagent leurs expériences.

Vanessa Lambert © Radio France

15H - 16H30 L'après midi en musique avec Denis THUILIER.

16H30 - 19H00 "Ça vaut le détour" : Avec Alain JOLY, ciné, détente, musique, trafic la fin d'après midi pas prise de tête.

19H00 - 20H00 : "France Bleu Soir, l’invité" Arnold DEREK et les rédactions de France Bleu. Chaque jour France Bleu met en valeur l’actualité des spectacles et du divertissement. En compagnie d’une personnalité du cinéma, de la télévision, de comédiens.

20H00 - 22H00 "Le Top France Bleu" Eric BASTIEN (Nouvel horaire). Chaque soir France bleu met en avant l’actualité des artistes, raconte les tubes des années 90 et s’affirme comme la radio au Top sur la musique, les classements, les tournées, la musique sur les réseaux sociaux, etc

22H00 - 23H00 "On se dit tout ". Vanessa LAMBERT

23H00- 00H00 "Une Heure en France " Frédérique LETEURNIER – Denis FAROUD

00H00 - 01H00 : "Les petites histoires de France Bleu". Vanessa LAMBERT - Histoires de France, personnages, lieux emblématiques, objets du quotidien et grand succès de la chanson, chaque après-midi, France Bleu vous fait partager ces petites histoires qui font la grande histoire. Les auditeurs jouent avec Vanessa.

NOUVEAU le Samedi et le Dimanche :

10h00 - 11h00 "Les incontournables du w-e" – Marie DESROCHES. Une sélection des meilleures idées de sorties du week-end.

11H00 - 12H00 : "Top Chrono" le nouveau jeu du week-end : 10 questions / 1 minute CHRONO, qui sera le, la plus rapide.

Le samedi entre 17H-19H00 France Bleu Touraine vous invite à découvrir les talents musicaux de la région. 5 titres enregistrés dans nos studios sont diffusés chaque semaine.

Et toujours, l'histoire en Touraine (nouveau horaire) le dimanche à 9H00.

Bonne rentrée avec France Bleu Touraine.