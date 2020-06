Sauce salée aux cerises

Une sauce pour mettre en valeur les volailles, les viandes blanches, le gibier, les poissons, les fromages, avec des escargots et même des légumes ! L’association échalotes/cerises a fait ses preuves depuis…le Moyen-Âge dans des sauces sucrées-salées (d’ailleurs pas vraiment sucrées !) comme celle que je vous propose. Une variante est possible en remplaçant les échalotes par du poivron rouge dans les mêmes proportions.

Cuites, les cerises révèlent une saveur acidulée très intéressante.

*Bien que les échalotes ne soient pas épluchées il faut tout de même ôter les « poils » qui sont à leur base et couper aussi leurs tiges sèches à ras.

**Les poivrons doivent être épépinés et émincés en petits morceaux

Par personne :

13 cerises dénoyautées

3 petites échalotes non épluchées*

OU

¼ de poivron rouge**

Sel, poivre

1 c à c de jus de citron

Facultatif, 1 petite c à c d’herbes aromatiques

Couper les cerises en petits morceaux. Dans une casserole, déposer les échalotes et les noyaux des cerises, ajouter 1 verre d’eau (20cl) saler et poivrer et cuire doucement jusqu’à ce que les échalotes soient cuites 5 à 8min. Filtrer et ôter les noyaux. Remettre l’eau de cuisson dans la casserole avec les cerises.

Avec les échalotes. Extraire la pulpe des échalotes et la replacer dans la casserole, ajouter le jus de citron, porter à ébullition et mixer. Au besoin, si la sauce paraît trop épaisse, ajouter un peu d’eau chaude.

Avec le poivron. Ajouter le poivron, ajouter le jus de citron et mixer. Au besoin, si la sauce paraît trop épaisse, ajouter un peu d’eau chaude.

Dans les 2 cas, la sauce peut être ajoutée en fin de cuisson des pièces de viande et de gibier ; peut être tartinée sur des filets de poisson ; peut être réchauffée avec un peu de beurre ou de crème pour accompagner des légumes ; peut être proposée froide avec le fromage, etc.

A demain, belle cuisine à tous,