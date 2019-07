Saveurs Cévennes au Jardin du Tomple à Génolhac

Niché au creux d'un vallon au coeur des Hautes Cévennes à la sortie de Génolhac , on découvre ce superbe jardin à l'anglaise sur 3 hectares , fruit de la passion de Véronique Lacaze et son compagnon Stéphane , qui offrent là une oasis de verdure au fil de centaines de variétés de plantes et arbres.