Saveurs Cévennes au Mas de Bruguerolles à St Ambroix

Xavier et David deux quadragénaires au , au mas de Brugurolles à St Ambroix, ont crée des gîtes , mais aussi un lieu de formation professionnelle de paysagistes et du coaching jardin , en cultivant également du thé (rare dans le Gard ) et du houblon et aussi les poules et leurs délicieux oeufs bio