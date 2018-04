Le France pendant la guerre est un bateau prison. La résistance, le plateau des Glières, Tom Morel, autant de symboles forts, qui en Haute-Savoie, ont marqué la Seconde Guerre mondiale.

À Annecy, les Allemands sont présents, pressants même, pour anéantir cette résistance si coriace. Ceux et celles qui sont découverts, sont immédiatement emprisonnés dans 12 prisons improvisées. Parmi elles, le France, réquisitionné et transformé en bateau-prison.

Enfermements, interrogatoires... une parenthèse dans la vie de ce bateau de légende qui retrouvera, dès la libération, sa vraie fonction et sa raison d’être.

"1941, le Maréchal Pétain vient à Annecy en chef d'État. Certaines personnes décident d'offrir un présent et à l'époque ce qu'ils ont de plus beau, c'est une maquette du France. Il existe des images où l'on voit le Maréchal Pétain recevoir cette maquette des mains de ceux et celles qui partagent son idéologie." — Stéphane Santini, auteur et réalisateur du film La mystérieuse et fascinante histoire du France